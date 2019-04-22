紐西蘭毛利發展部前部長、現任毛利大學執行長Hon. Te Ururoa Flavell今（22）日拜訪原住民族委員會，此為雙邊交流迄今首次卸任部長層級來訪。原民會主委夷將‧拔路兒親自接待，除以阿美族語表示歡迎之意，並致贈阿美族情人袋，象徵濃厚的兄弟情誼。

原民會表示，Flavell自2013年起擔任紐西蘭毛利黨的共同主席，也在2014年至2017年間擔任紐西蘭毛利發展部部長，對於紐西蘭政府過去推動原住民族知識傳承、民族教育、產業發展及真相和解等政策之歷程，均有深度瞭解及實務經驗。

夷將‧拔路兒致詞時表示，台灣原住民族與紐西蘭毛利族同屬南島語族，經語言學家及人類學家考證研究，證實台灣是南島語族的原鄉。去年8月，一群來自紐西蘭北島遠北地區Ngāti Manu部落的青少年來到台灣尋根，在台10天的文化行程，這群青少年到花蓮縣哈拉灣部落參加豐年祭儀活動、學習阿美族的語言並與當地族人交流，真實感受到彼此間在語言及文化上深厚的連結。

原民會支持這樣有意義的尋根計畫，今年2月，特別安排花蓮縣哈拉灣部落的青少年回訪Ngāti Manu部落，受到部落盛情款待，住在傳統的家屋、體驗戰船文化、學習部落歷史，參加懷唐伊簽署紀念日，台灣孩子也發現了雙邊語言的相似性，以及對自然、海洋同樣的謙卑態度。

此次接待Flavell來訪，台灣出席代表包括總統府原轉會及和解小組、土地小組成員，在拜會行程後，雙方更進一步針對原住民族轉型正義重要政策，進行深度的座談交流。

(中時 )