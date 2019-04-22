美海軍在東海操演F-35B在黃蜂號兩棲攻擊艦上起降

美國海軍將開始對目前擁有的9艘兩棲攻擊艦進行大幅改造，配備以大量F-35B隱形戰機，實質上將這種4萬噸級的兩棲艦艇改造成輕型航空母艦，一來可以補充超級航母退役後的空缺，二來能降低營運的費用並提高效率。

據美媒《國家利益》報導，相較於10萬噸級的超級航母，輕型航母建造與營運上都更便宜，對許多試圖提高海上航空能力的海軍來說，輕型航母是一個很具吸引力的選項。

英國《國防期刊》(Defense Journal)的作者阿里森(George Allison)認為，雖然英國皇家海軍在2014年還有2艘2萬噸的無敵級輕航母，但還是花了100億建造了兩艘7萬噸的伊麗莎白女王級航母，因為「較大型的航母有明顯的優勢」。

兩棲攻擊艦每艘造價只有福特級超級航母的不到1/3，增購這種輕航母是減少超級航母後的低風險、低成本替代方案。（圖／美國海軍）

報導說，美國海軍顯然對此有不同的看法。2019年3月的黃蜂號(USS Wasp)兩棲攻擊艦部署到印度太平洋地區，船上至少有10架F-35B，而在此之前，一艘兩棲攻擊艦通常只能搭載6架F-35B或老式的AV-8B海獵鷹滑躍式起飛戰機。隨著海軍陸戰隊近年來開始使用F-35B來取代舊形海獵鷹戰機，號 逐漸放棄兩棲攻擊艦做為「海獵鷹載體」的概念，將之改變為「閃電(F-35)載體」，海軍專家通常會把這些兩棲攻擊艦都歸類為「輕型航母」。

報導說，超級航母通常搭載約40架戰鬥機，輕型航母則可搭載16至20架F-35B戰機。海軍陸戰隊估計，輕航母每天能維持40架次起降，而福特級的超級航母相較之下可以維持每天160架次。

陸戰隊表示，兩棲攻擊艦不會完全取代航空母艦，但可以做為補充功能使用，用來做為海軍與其他部隊合作的載體，既能運送部隊，也能進行火力支援。

報導說，隨著中俄的導彈能力增強，輕航母也能協助海軍提高艦隊的生存能力。今年初，美海軍提出要在2020年代讓杜魯門號航母提前25年退役，並將超級航母數目降至10艘。而從長遠來看，還會減到9艘。

而一艘新的福特級超級航母造價約130億美元，而美國級兩棲攻擊艦價格僅需30億美元。國防智庫蘭德公司指出，在尋找超級航母的替代品上，輕航母應該是個低風險、低成本的方案，大約可以用2艘輕航母取代一艘超級航母。

報導表示，日本目前已將2艘兩棲攻擊艦改裝成搭載F-35B的輕型航母。理論上，韓國的兩艘兩棲攻擊艦也可以做同樣的改裝。

(中時電子報)