一部前期後期動員上千人製作，超過415萬位演員主演，演唱會浩瀚史詩大作《五月天人生無限公司》，將於5月24日與歌迷在電影院「打卡下班」！五月天秉持「只有五月天能做到的演唱會」精神，第三部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》，要讓觀眾不只置身搖滾區第一排，更是站上舞台、俯瞰舞台、翱翔全場。

電影完美再現演唱會視聽雙重震撼外，更加入全新情節與彩蛋，不僅有歌迷熟悉的影帝黃渤、梁家輝現身，還有神秘嘉賓加盟帶來驚喜，通過影像再次為大家打造無與倫比的無限音樂人生。

五月天演唱會一直保持著極高標準的審美與技術規格，不僅在業內堪稱指標，也為觀眾留下不可磨滅的印象，足見五月天對音樂和表演完美呈現的極致追求，幾位團員親力親為一起構想，最先進的科技為觀眾營造身臨其境的現場感，為粉絲打造伸手就像可握到阿信的手、撫摸瑪莎的髮稍的福利。對於電影的聲畫效果，五月天也不止一次開玩笑說：「簡直可以坐到冠佑大腿上！」

《五月天人生無限公司》由怪獸、石頭、瑪莎、冠佑、阿信領銜主演，黃渤、梁家輝特別主演，415萬社員演員共同主演，仙草影像、陳奕仁執導。由「昨日歡樂街頭戰」揭開故事序幕，五月天化身五位具有超能力的救世英雄，組成一支菁英戰隊「第五分隊」，吉他手怪獸飾演紅色盔甲身手矯健的Mr. Monster；吉他手石頭飾演堅硬如石的Lonely Stone；鼓手冠佑飾演搞笑運氣又超好的十字弓射手Mini Ming，就連蹲下撿錢都可以躲過一波攻擊；貝斯手瑪莎飾演尖酸幽默坐擁重裝軍火的地獄貓Hell Kitty；主唱阿信則飾演有著魔法超能力，天才慧黠的Honey Potter。

五人歷經大戰後回到「今日魯蛇唱片行」，過著話當年的平凡生活，直到長官現身「重新召集大家」對抗剛烈的怪獸，看著「今日魯蛇唱片行」將成為攻擊範圍，「第五分隊」決定起身拯救地球，捍衛最初的音樂，重新訓練與迎戰，「人生無限公司」122個夜晚結束之後，五位英雄人物又何去何從？做了什麼？吃了多少火鍋？怪獸的自拍鏡頭又紀錄了哪些旅程呢？「人生無限公司」將在大銀幕繼續營業。更多五月天3D演唱會電影《五月天人生無限公司》相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

(中時 )