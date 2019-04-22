柯素雲出席新戲首映。（林淑娟攝）

柯素雲出席新戲首映說起媽媽淚崩。（林淑娟攝）

《雨過天青》主角楊子儀、林玟誼、徐麗雯、伊正出席新戲首映。（大愛台）

《雨過天青》故事主角與演員群出席新戲首映。（大愛台）

霍正奇出席《雨過天青》新戲首映。（大愛台）

柯素雲過去曾是台語劇當家花旦，她22日出席大愛新戲《雨過天青》首映會，一上台就淚崩，原來是劇中排行第九的婆婆角色，讓她想起自己的親生母親。她下了台一提及媽媽也瞬間哽咽，「小時候家裡很窮，媽媽生了12個小孩，快50歲才生下排行11的我，大姊比我大24歲，小孩都比我大了！」她說媽媽靠著幫人洗衣服，一個月賺100元撐起這個家！

她說從小家中困苦，沒錢讀書、買制服，學費都是用欠的，40元的運動服也買不起，念初中時還要穿對面姊姊的破舊衣服，「袖子破了，就把它往上摺」，因為沒錢吃飯，只能煮稀飯加一點地瓜，「但以前的人都不會喊苦的」，講到這心酸處，她忍不住又紅了眼眶。

柯素雲說媽媽對她影響很大，讓她更懂得感恩惜福，不過自己以前受過的苦，就不希望自己的孩子也這麼辛苦，但她笑說，兒子該教的還是要教，「兒子被我K倒會擋會還手時，才知道他長大了」。

柯素雲當年未婚生子，她說當年跟孩子的爸爸就只差那張紙，一直沒有結婚，兒子國小畢業後，她帶著兒子去加拿大念書，一待就是10年，一開始是孩子的爸有資助，但後來分手就不再金援，她便回來台灣拍戲賺錢，演出的第一部作品就是《黃金線》。

57歲的她，身材外貌都保養得超好，兒子已經32歲而且已有女友，她自己被問感情現況，則表示沒有交往對象，也沒有不想，一切隨緣，還開玩笑反問記者：「你要幫我介紹嗎？」

《雨過天青》是一個闡述三個女人在不同時代背景下，為了守護家，與傳遞真愛的故事，本尊男女主角林鳳朝與陳文宗，分別由林玟誼、楊子儀飾演青年時期，中年以後則由徐麗雯、伊正接手，林家父母由霍正奇與陳夙雰，陳家父母由林健寰與柯素雲擔綱。下月26日即將臨盆的徐麗雯，也挺著大肚子出席首映會。

(中時 )