徐正文嗆國民黨老菁英陰魂不散。

國民黨中央委員徐正文力挺高雄市長韓國瑜參選總統，他今（22）日在中天電視台《大政治大爆卦》節目指出，拱郭卡韓，國民黨權貴「宮鬥」陰魂不散。他17日上午率眾拜會前立法院長王金平辦公室，希望王金平退出總統初選。下午卻見中央黨部演出拱郭台銘選總統大戲，到底那些權貴躲在後面操縱，看看主席台上誰開懷笑就知道。

徐正文批國民黨醬缸文化，舉出三例，1,在新北12選區，有三個人出來參加立委初選，其中有一連家軍的律師，去年12月才入黨，黨部就一直等、一直等到4月才登記；2,郭台銘要參加選總統初選，中央委員就提案要修需入黨4個月規定；3,一位副市長要出來選，網友說這是郝家軍、朱家軍推的人。對此為權貴開方便門現象，徐正文指，國民黨的權貴們陰魂不散，應該退出了。因為人民思變，希望由一個「土包子」帶領我們「台灣安全，人民有錢」的時代來臨了。

徐正文今日上午率領多名韓粉到前立法院長王金平辦公室，呼籲王金平退出總統初選。因為，各種民調都顯示韓國瑜的支持度最高，希望黨中央不要浪費時間，直接徵召韓國瑜對黨是最好的，省時又省力。至於郭台銘加入總統初選，徐正文強調「韓粉不會動搖」，郭的加入會打亂藍營陣腳，希望三思。

對「卡韓」說法，高雄市長韓國瑜今晚表示「不要這樣去猜測」、「每天想比較陰暗的、自己也不快樂」。

(中時電子報)