電影《一吻定情》自3月27日在南韓上映，不到一個月的時間，已累績42萬觀影人次，突破《我的少女時代》41萬觀影人次的紀錄，創下華語電影在韓最高票房紀錄，男女主角王大陸和林允也因此吸引了大量韓國粉絲，每天都有粉絲在兩人社群留言被電影深深感動，要為了他們學習中文。

王大陸更因為江直樹一角，從出道前的奇摩家族男神，一舉在韓國獲得了「核爆美男」的稱號，對此王表示：「很感謝韓國的觀眾，一路以來這麼支持我的作品，未來也還有電影《素人特工》、《偉大的願望》、《超級的我》，以及同樣是和陳玉珊導演合作的電視劇《狼殿下》會和大家見面，希望大家也會喜歡。」

不僅主角爆紅，由郭書瑤演唱的全英文片尾曲〈I belong to you〉也因為輕快好記、語言容易理解而大受韓國觀眾歡迎，韓國片商特地邀請郭書瑤拍攝感謝影片，影片一放上網便讓粉絲驚呼，原來歌手就是電影中的護士長，大讚她人美歌好又會演戲。

(中時 )