由於資金短缺，俄羅斯海軍無力支援排手量2萬噸的「項目1144」核動力巡洋艦(俗稱基洛夫級)的營運，決定將服役較早的2艘：烏沙科夫元帥號(Admiral Ushakov)和拉扎列夫元帥號(Admiral Lazarev)在2021年給除役。另外有還4艘核動力潛艦也因艦隊縮編而除役。

俄國消息報(Izvestiya )報導，項目1144巡洋艦就是基洛夫級，是蘇聯在1980年所建造的4艘核動力飛彈巡洋艦，排水量達到2萬5千噸，是世界最大的巡洋戰艦。蘇聯時期的名字都以蘇聯重要人物取名，分別是基洛夫、伏龍芝、加里寧、安德羅波夫。不過在蘇聯解體後，新生的俄羅斯就覺得這些名字不適合，改用比較沒有爭議的俄國民族英雄命名，分別是烏沙科夫元帥、拉扎列夫元帥，納希莫夫元帥，以及彼得大帝。這4艘巨艦建於1973年至1996年。

烏沙科夫元帥號退役後就泊在北德文斯克，幾十年都沒有更新，已顯得殘舊(圖/russiamil)

基洛夫級有著極強大的武力，有4種不同型號垂直發射系統總共188具，包括SA-N-9中程防空飛彈192發、SA-N-6防空飛彈96發、P-700花崗岩反艦飛彈20發、SA-N-4近程防空飛彈40發、2座5聯裝533毫米魚雷發射管、130毫米口徑艦砲2門。武器種類繁多，被稱為武庫艦。

美國在1980年代相當忌憚基洛夫級的威懾力，為了與之抗衡，雷根政府將封存數十年的4艘愛荷華級戰鬥艦重新啟封並現代化升級，雖然取得了相當好的士氣提振，但是平心而論，以巨砲為主力武器的愛華華級，如果真的與基洛夫級「單挑」，基洛夫級的遠程反艦飛彈會把巨砲射程僅有30公里的愛荷華級給吃死，巨砲與飛彈的對決，仍是飛彈有著絕對優勢。

雖然威力強大，但是它們的操作成本太高。1號艦烏沙科夫元帥號(原名基洛夫號)服役於1980年，在2002年退役，從那時起它一直停泊在北德文斯克港。之後2號艦拉扎列夫元帥號也在2014年封存。僅有3號艦納希莫夫元帥號正在進行現代化升級，改裝新式雷達與新式飛彈，但是升級進度相當緩慢，表定的4號艦彼得大帝號如果要升級，至少必須等到2020年才會開始。

另一個問題是，俄國現在欠缺浮動船塢，先前唯一的一艘在維修庫茲涅夫元帥號航空母艦時，因為操作失誤而沉沒了。

除了核動力巡洋艦確定2艘除役以外，4艘核動力潛艇： 勝利級K-448、戴爾他3型K221、K-433、K-223也將退役。其中戴爾他3型屬於彈道飛彈潛艦(SSGN)，能夠攜帶16枚R-29R洲際彈道飛彈，長期以來一直是戰略核三角海軍部分的支柱。

俄國前海軍參謀長瓦倫丁·塞利瓦諾夫(Valentin Selivanov)說，「這些軍艦已經耗盡了它們的生命週期，退役已是必然。它們是服役時是完美軍艦，但資源不是無限的。」

俄國軍事專家認為，俄國海軍不會因為軍艦退役而失去戰鬥力，因為將會有新的軍艦取代，戰略飛彈潛艇將由955A的北風之神級((Borey-A)來代替，攻擊潛艦由885M亞森級(Yasen-M)接手。不過他沒有提到基洛夫級是否有新的巡洋艦來接替。

(中時電子報)