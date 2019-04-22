謝震武律師主持的《震震有詞》邀請專業律師及名嘴討論大老婆的反擊。（和展影視）

謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前以婦產科名醫被元配抓姦的案例，討論大老婆的反擊。專業律師團表示，該名醫與被抓姦女子並未實際被抓姦在床，且警方破門而入時兩人穿戴整齊，因此可能無法成立通姦罪。

4月初週刊媒體驚爆某婦產科名醫與女病患開房間，元配帶著警方上門抓姦，此案例引發社會熱議。財經專家盧燕俐在《震震有詞》中表示，根據媒體報導這位高富帥名醫身高180公分、長相斯文，但似乎有不為人知的處女情結，元配也曾經透露，當年與名醫交往時曾問過男方「你喜歡我哪一點？」名醫回答最喜歡女方的下體，因為她是處女！盧燕俐說：「建議這位名醫，應該要先放下工作，先去看精神科醫師，好好正視自己的問題。」

謝震武律師看完影片後表示，元配與警察上門抓姦時，名醫的口氣很義正辭嚴，且還反問正宮「妳是什麼時候知道的？」謝震武說：「這是有意義的法律問法。」

陳君瑋律師表示這個案例可分成兩點來看，第一點名醫反問元配的時間性問題就是代表追溯期的法律問題。第二點在於通姦罪的定義，在司法實務一定要有性交插入行為才能構成通姦，但從警方進入房間抓姦的影片來看，兩人是沒有實際的性交行為，因此若要提告是有難度的。

資深退休警官高仁和補充，根據刑事斯訴訟法第237條，刑事追溯期為五年，但告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之。影片中名醫問元配：「妳三年前就知道為何到現在才來告？」可能是想以告訴乃論追溯期已過逃避法律責任。

李怡貞律師也補充表示：「警方與元配除非在垃圾桶找到精液，不然以名醫及女子穿戴整齊，加上缺乏證據在實務上很難告成通姦罪，但在民事上則有可能構成侵害配偶權，進行損害賠償。」

(中時 )