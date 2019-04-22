參與國民黨總統初選的台大教授張亞中今（21）日指出，國家發展何去何從是人民共同的疑問，黨中央必須談治國理念與方略，勿使百姓不解為何高層只談徵召或黨員投票的比例，讓外界一直看到何謂因人設事，對國民黨而言都不是好事。張亞中說，黨中央與候選人們不敢為了這麼重要的總統選舉辦辯論，而只是要從有權勢或有錢的人當中去找一位對權力鞏固最有利的人選，「這真的能在同溫層外獲得支持」？張亞中呼籲黨中央正視民意與黨意確實存在落差，而這是黨中央要解決的問題。

泰國中華會館已連續舉辦24屆「中山講座」，理事長邱菁瑛今日邀請「孫文學校」總校長張亞中至曼谷闡述總統初選的政見，並發表以「21世紀是孫中山路線的世紀」為題的演講。張亞中指出，若要從20世紀推出一位中國的代表人物，孫中山無疑是第一人，「他不但是一位革命思想家，更是實行者」。

正在參選國民黨總統初選的張亞中說，台灣面對各方的衝突待解，國民黨如果還要在台灣取得關鍵領導地位，就要拿出態度面對選民，他的參選五大價值信念：和平、開放、共治、均富、美德，是為了讓大家理性面對挑戰，如此台灣才能減少內耗，並在富強的地位下取得對外談判的基礎。張亞中已經在台灣提出超過一百項總統政見，他說，這些都是從孫中山的三民主義中淬煉而來，都是可行的道路及解方。

在長達四個半小時的演講中，張亞中對孫中山的思想做了全面的闡述，也就「和合」做為兩岸發展路徑詳述分析。

張亞中指出，人民追求幸福生活要用和平而非革命手段，必須要由國家透過分配制度消弭貧富不均，而且要透過發達國家資本、國際共同開發才能有效達成國富民強的目的，這都是孫中山在一百年前就有的均富思想，也是大陸在鄧小平改革開放後採行的政策。他呼籲，大陸政府必須更進一步思考，如何讓孫中山路線建設更好的兩岸未來，如此必能讓世界其他國家更容易接受中國的未來發展。

「不患寡而患不均」，張亞中引論語指出，這就是孫中山強調的「均富」目標，而現在大家可以看到官二代、富二代與庶民的差距越來越大，全球前1％的富豪掌握全球超過一半的資產，使得資本家透過科技及工業的發展，達到資本聚斂更快更大的速度；但也讓基層人民的發展性越來越弱，甚至遭到剝削的程度更鉅。因此必須盡快走回孫中山路線，才能為兩岸找到最佳的發展定位。

(中時 )