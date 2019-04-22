蘇宗怡因愛而迷戀車子。（粘耿豪攝）

外型甜美的TVBS主播蘇宗怡，私下卻是個玩車的「女漢子」，玩車資齡至今10年，她表示，從小對車子的刻板印象就是家中老爸開的金龜車，在認識老公前，對於車子她一概不通！因為老公從事行業與車有關，覺得男女朋友要有個共同興趣、話題與嗜好，為了愛才開始接觸車，也因為太愛車，後來連主持的節目《地球黃金線》都跟車有關，讓她有機會接觸到更多與車有關的資訊。

憶起剛與老公認識之初，蘇宗怡從不懂車，到開始看汽車雜誌、F1賽車，每次老公開車載她上下班時， 路上的車子變成為夫妻倆的閒聊話題，看到他（老公）滔滔不絕的講，當下便覺得一個男生很懂車、又喜歡車，所散發出來的光采很帥，也因此深深吸引到她。

蘇宗怡自認自己並非主觀愛車者，而是因為另外一半喜歡車，所以跟著喜歡、了解，不知不覺才發現自己也慢慢愛上車，讓車子變成她生活的一環，工作時在節目談車、採訪跟車有關的資訊，晚上回到家中又跟老公一起看自己主持的汽車節目，夫妻倆邊看邊研究，儼然已成為日常話題。也因為自己太愛車，坐到太龜速的車會胃痛，僅管如此她堅持道安觀念還是要有，絕不會不顧危險的在路上飆車。

像之前到德國法蘭克福車展，原以為有機會可以在高速公路上無速限開車，卻因工作忙碌無緣一試。但當時在車展裡有個試車體驗，同行的汽車達人都是男生，看她外在甜美，眾人預期她體驗完會臉色慘白，卻沒想到她從頭到尾都很開心、興奮，還因此被眾人封她為「女漢子」。

她因工作有很多試車機會，至今每次的試駕與體驗對她而言都是摸索，回憶第一次上賽道試車是在大鵬灣，當時她被法國的賽車手利曼先生載，讓她第一次感受到真正賽車手開車的快感經驗，令她印象深刻至今難忘，也因此讓她體會到真正會開車的人「開得快不稀奇，會踩油門沒什麼了不起，會正確踩煞車才是真本事。」

有次她受邀到韓國仁川賽道試車，出差前得知要在賽道上的濕滑路上甩尾，讓她壓力大到失眠，到了現場全場男生看到她都認為她做不到，沒想到試完車韓國教練竟然豎起大拇指，直誇她技術很好，對於自己的技術能被這麼多達人肯定，讓她當下開心不已。

(中時 )