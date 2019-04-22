雷艾美21日拿下越野跑10K組冠軍。

日法混血演員雷艾美去年演出同志電影《親愛的卵男日記》跟柯奐如湊對，也主持外景節目，走運動美女路線，她日前看診時得知自己罹患3公分的子宮肌瘤，一時不敢置信，忍著眼淚走到附近的養身餐廳吃飯，才坐下來眼淚就直接一滴滴掉到飯裡，她一邊哭一邊吃，等情緒稍微平復才走出店家。

看診時雷艾美問了醫生肌瘤可能發生的原因，醫生回答：「我不知道啊！原因很多，體質吧。」她稱目前是小顆的肌瘤，所以還沒有危險，後續需要持續追蹤、固定照超音波，不過以往對生理期無感的她，現在月經來的時候都會非常疼痛，而且血量暴增，會虛弱個2到3天。

為調適心情，雷艾美約了一幫姊妹離開台北，到烏石港散心，一夥人扎營、烤肉、看日出、登山去找野溪，戶外活動讓雷心情平復許多，她說：「該發生的就是該發生，但這世界上沒有過不了的關，我有開限時動態跟粉絲說自己驗出子宮肌瘤，然後我要怎麼克服它之類的，希望大家也要堅強。」其後大概有100位粉絲傳訊鼓勵。

熱愛運動的雷艾美，並沒有因肌瘤而陷入低潮太久，她21日還擔任國際越野跑挑戰賽10K的領跑員，更順利拿下了10K組冠軍，她分享身體現況：「最近容易疲累，昨天也是在身體狀況不是一百分的狀態下去跑，但不確定是否與肌瘤有關。」

(中時 )