李佳芬、韓國瑜開心與瓊瑤合照。（圖/潘恒旭FB）

瓊瑤宴，慶生約在37:30處。（影/立法委員 陳宜民）

「愛情教母」瓊瑤來了！陪伴許多女性從少女變熟女的瓊瑤，出席觀光局及文化局聯手打造浪漫的瓊瑤月系列活動，其中由觀光局與「漢來美食」合作推出的「瓊瑤宴」，高雄市長韓國瑜今晚與李佳芬一同出席，開心祝福瓊瑤81歲生日快樂，並且帶頭大唱生日快樂歌。

漢來美食推「瓊瑤宴」，以小說書名為菜命名，推出「煙雨濛濛六個夢」、「還珠格格在水一方」等8道菜色，運用食材、色彩、盤飾及料理手法，呈現書名意境。瓊瑤與韓國瑜、李佳芬等一同來「瓊瑤宴」，品嘗以瓊瑤的經典書名取名的佳餚。

在「瓊瑤宴」中，韓國瑜特地上台領唱生日快樂歌，幫4月20日生日的瓊瑤補過81歲大壽，瓊瑤開心許下第一個願望，「希望我們的國家富強康樂，所有的人民都能夠安全幸福，沒有戰爭」。她的第二個願望，卻像是意有所指的說：「希望所有的人都能快樂，而且我們會出一個真正領導我們的人」，現場嘉賓立即歡呼鼓掌。第三個願望就保留，讓瓊瑤在心中默唸。

(中時電子報)