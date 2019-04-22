「愛情教母」瓊瑤來了！陪伴許多女性從少女變熟女的瓊瑤，出席觀光局及文化局聯手打造浪漫的瓊瑤月系列活動，其中由觀光局與「漢來美食」合作推出的「瓊瑤宴」，高雄市長韓國瑜今晚與李佳芬一同出席，開心祝福瓊瑤81歲生日快樂，並且帶頭大唱生日快樂歌。
漢來美食推「瓊瑤宴」，以小說書名為菜命名，推出「煙雨濛濛六個夢」、「還珠格格在水一方」等8道菜色，運用食材、色彩、盤飾及料理手法，呈現書名意境。瓊瑤與韓國瑜、李佳芬等一同來「瓊瑤宴」，品嘗以瓊瑤的經典書名取名的佳餚。
在「瓊瑤宴」中，韓國瑜特地上台領唱生日快樂歌，幫4月20日生日的瓊瑤補過81歲大壽，瓊瑤開心許下第一個願望，「希望我們的國家富強康樂，所有的人民都能夠安全幸福，沒有戰爭」。她的第二個願望，卻像是意有所指的說：「希望所有的人都能快樂，而且我們會出一個真正領導我們的人」，現場嘉賓立即歡呼鼓掌。第三個願望就保留，讓瓊瑤在心中默唸。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。