工作、家庭兩頭燒是台灣社會的上班族常態！都會生活緊張、工作壓力大，平日坐辦公室使用電腦和手機，假日花大量時間追劇、玩手遊娛樂等因素，容易導致用眼過度、肌肉緊繃和累積疲勞，因此眼睛和肩頸、腰部酸痛是常有狀況，加上年紀增長肌力減弱，若持續用相同姿勢工作如久站久坐或運動過度，也容易導致末梢循環不良。

■ 肌肉緊繃壓力大？飲食補充維生素或B群改善

針對肩膀酸痛、肌肉疲勞，除了可以均衡飲食、運動來改善生活習慣，也可以向藥師諮詢，透過補充維生素來幫助身體舒緩痠痛，讓工作、生活更輕鬆，定期補充高單位維生素B1、B6、B12、菸鹼醯胺與維生素E等，能改善肩部酸痛、腰痛、神經痛及改善末梢血液循環障礙。

辦公室坐太久腰部疼痛是上班族常有狀況

■ 上班族想擺脫酸與痛？選擇日本原裝進口「活性高單位維生素B群」

想舒緩久站久坐或長期用眼的疲勞酸痛，可選擇活性高單位B群「愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX」，為日本製造，經衛生福利部食品藥物管理署「衛署藥輸字第022794號」許可，由日本原裝進口，含有活性維生素B1、維生素B6、維生素B12、配合菸鹼醯胺與維生素E，建議一天服用一次，改善疲勞與酸痛。

「愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX」為日本製造、原裝進口

■ 為全家人的健康著想 定期為身體投資活力維生素B群

「愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX」強調五歲以上即可使用，無論是青少年課業壓力大用眼過度，上班族改善肩頸腰部酸痛疲勞，向藥師諮詢後可作為全家人的日常活力維生素來源。

「愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX」除了適合上班族、勞力工作者、久坐久站工作者改善酸痛，也可作為女性在妊娠期或哺乳期的營養補給；「愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX」不僅無蒜味，且直徑僅9.8mm容易吞服，病中病後的民眾若因病況或飲食失衡需要即刻補充維生素B群，是相當好的選擇之一。

■ 愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX 日本原裝進口

愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX是日本製造、原裝進口，劑量無調整，原料、成份、製造廠都跟日本當地所販售的一模一樣。目前於康是美藥妝店、Tomod's三友藥妝店、松本清藥妝店、佑全保健藥妝店，與全省的藥局通路均有販售，建議購買時選擇合法販售藥品之場所如藥局、藥妝店，在購買前諮詢藥師，使用前請詳閱說明書警語及注意事項。

購買愛斯飛特糖衣錠ESFIGHT® GOLD DX請至全省藥局通路

本藥品經「北市衛藥廣字第108040299號」核准，藥品許可字號為：「衛署藥輸字第022794號」， 藥商為佳洋藥品股份有限公司，地址為台北市復興北路168號3樓，使用前請詳閱說明書警語及注意事項。

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(中時電子報)