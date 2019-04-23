為了遺產繼承，家人往往因此撕破臉，對簿公堂。一名女富豪花3億買豪宅，登記在兒子名下，兒子在未告知情況下，將房子改為和妻子共同持有。不幸的是，女富豪兒子先一步離世，女富豪還得打官司和媳婦爭產。

律師劉韋廷在高點電視《震震有詞》節目中分享處理過的遺產官司案例，他表示曾有一名在台北車站擁有眾多房產的女強人，因忙於經營事業，於是將小孩都送往國外唸書。

女強人寵愛大兒子，花3億台幣在美國買下豪宅，登記大兒子名下；但大兒子在妻子要求下，將房子改為夫妻共同持有。不料，大兒子先一步離開人世，3億房產由媳婦和孫子繼承，女強人於是台灣、美國兩地打官司爭產。不過官司尚未結束，女強人也過世，變成她的其餘子女繼續與嫂嫂爭產。

像這種父母買房登記兒女名字，或是老公出錢房子在老婆名下，這種「借名登記」狀況在華人社會非常普遍。律師劉韋廷表示，這類爭產官司往往打到第二代、第三代，為了避免將來訴訟，他建議「借名登記」仍要白紙黑字寫下合約，這樣對不知情的另一半、不知情下的一代才有交代。

(中時電子報)