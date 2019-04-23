Klay said he "jumped in the ocean" to get right for Game 4



(via @NBATV) pic.twitter.com/V3orDkp9Om — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月21日

勇士「浪花弟」克雷湯普生在季後賽首輪第4戰手感回溫，全場投20中12，含三分球投9中6，貢獻32分，似乎已經完全走出剛跟藝人女友蘿拉布里爾分手陰影，沒想到克雷湯普生竟然自爆手感火燙主因，就是他跑去「跳海」了！

「當我強行出手，往往表現不怎麼樣，我在科爾教練體系裡面打得比較順暢，」克雷湯普生22日賽後表示，「我昨天跟傑瑞柯跑去打沙灘排球，然後我決定跳進海裡，去洗洗我的腦子，我想大概是因為如此，才讓我重新回到正軌吧。」

事實上，克雷湯普生確實需要好好清醒一下腦子，畢竟他在首輪前3戰平均命中率4成44，總共也才投進4顆三分球，場均得分13.7分，但在他跳海過後，G4命中率來到6成，單場飆進6顆三分球，攻下32分幫助勇士順利聽牌。

甚至柯瑞也幫克雷湯普生證實他的跳海說，「太平洋是不可戰勝的，湯普生昨天回到飯店，身上T恤都還是濕的。」只是浪花弟先前還沒從跟電影「蜘蛛人：返校日」女主角蘿拉布里爾分手情傷當中走出，確實需要跳海清醒一下。

(中時電子報)