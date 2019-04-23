高中足球聯賽（HFL）爭冠戲碼22日出爐，花蓮高中終於粉碎「老三魔咒」，以2比1力克韌性十足的宜蘭高中，隊史首度殺入高男組決賽。結果上半場進球卻傷退的花中隊長楊提耳，賽後衝入場內擁抱隊友後，就跑去安慰及攙扶宜中球員。不論24日能否復出與北門高中爭冠，他的「暖男」舉動已是最佳榜樣。

「提耳是個很負責任的隊長，他今天帶傷上陣還先進球，讓全隊信心大增。」花中教練梁汝農說：「他受傷退場心裡很難過，還是在場邊努力幫隊友加油，賽後他去安慰對手，做教練的我看了很開心，這就是運動家的精神！」

楊提耳因為訓練傷到左膝韌帶，缺席複賽第2循環，4強對宜中他戴上隊長袖標復出，開賽6分鐘率先頭槌破門，助花中先馳得點。可惜只踢了23分鐘，楊提耳就因為左膝舊傷復發，被擔架抬下，只能在板凳區當啦啦隊。

第32分鐘花蓮高中劉智文在右側禁區勁射破門。（李弘斌攝）

花中上半場掌控局面，第32分鐘劉智文帶球殺入左側禁區，以右腳勁射打入球門左下死角，儼然有要「大屠殺」的氣勢。但複賽曾追回3球落後的宜中沒有放棄，上半場終了前把握快攻機會，由蘇喜德扳回1城，半場結束追成1比2。

下半場宜中奮力反攻，多次拚搶收不住腳，也讓場上火藥味十足。劉智文殺入禁區被宜中隊長蘇喜安絆倒，裁判因角度關係未吹犯規，則讓花中板凳區嘩然。但場上的對抗是一回事，當比賽結束的哨音響起，雙方一喜一悲都有球員落淚，楊提耳衝入場內先擁抱隊友吳彥澍，隨即走去安慰及攙扶躺在地上的宜中朱其榮。

下半場花中劉智文（左）殺入禁區，被宜中隊長蘇喜安出腳絆倒。（李弘斌攝）

下半場花中劉智文突入禁區，被宜中隊長蘇喜安出腳絆倒，但因角度關係，裁判並未吹判12碼球。（李弘斌攝）

「因為自己有經歷過這種情況，知道那種心情真的不是特別好，當下就過去給對手鼓勵，」楊提耳說：「畢竟這麼重要的4強賽，沒人願意輸在這一步。」

4強飲恨的痛，楊提耳和花中最知道，他們近兩屆都在4強準決賽敗陣，這次終於擺脫3屆HFL季軍的老三宿命，至少追平過去全中運銀牌的隊史全國賽最佳成績。花中24日下午1時半將與北門高中爭冠，北門以2比1力克上屆亞軍惠文高中，搶下另一張決賽門票。

花中擊敗宜中，隊史首度殺入HFL決賽，球員喜極而泣。（李弘斌攝）

高女組方面，醒吾高中靠粘菁云「大四喜」，與國腳前鋒林欣卉「梅開二度」，以11比0大勝永慶高中。衛冕者中山工商則與花蓮體中1比1僵持不下，最終在PK戰4比3險勝，24日上午11時半將與醒吾重演去年爭后戲碼。

國中組方面，23日上午9時半由中市五權與醒吾高中（國中部）爭奪國女組冠軍，11時半國男決賽則是東縣豐田vs.中市黎明，比賽地點均在長庚大學，由FOX體育台直播。

(中時電子報)