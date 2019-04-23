由彭文正主持的政論節目《政經看民視》，因受到電視台高層變動，在昨（22）日收攤。前氣象主播李富城於臉書發文指出，「這些年，他們的錢賺的够多了，美國人的父母，連深綠的民進黨都容不下他倆，當然還是回到美國去當寓公寓婆，比較好」。

日前有媒體指出，彭文正、李晶玉兩人每集酬勞共10萬起跳，節目已製播2年8個月，也就是夫妻倆進袋約1億多新台幣。民視副董事長黃明展透露《政經》一年花7、8千萬元，《政經》停製後由《台灣最前線》接替，一年不到2千萬製作費。

由於，彭文正、李晶玉夫妻倆主持《政經看民視》收入頗豐，且口口聲聲宣稱愛台灣，甚至疾呼台獨，然而10年前，他的妻子李晶玉懷孕6個月赴美，生下一個「美國」兒子。對此，李富城譏諷夫妻倆是「美國人的父母」，竟然連「深綠的民進黨都容不下他倆」，所以勸他們「回到美國去當寓公寓婆，比較好」。不過，有網友擔心他們不去美國，而是「又要回台大誤人子弟了！」

(中時電子報)