快訊》韓國瑜今午前發聲明是否參選總統 01:302019/04/23 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不能再拖了！高雄市長韓國瑜原本說是否參選的聲明稿仍在字字推敲，最快本周內發布，但因各界關切壓力太大，可預見接下來每天都會被媒體逼問，因此他22日晚間臨時決定23日市政會議後11：00對外發出聲明，讓外界了解他對是否參選2020總統的想法。 (中時 ) #參選 #關切 #聲明 #韓國瑜 #壓力 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘也是韓流受惠者 04:102019/04/19 黃暐瀚：郭台銘參選 僅能拉到這類韓粉 04:182019/04/19 郭台銘出馬大批韓粉崩潰 應曉薇哭了 23:572019/04/19 會選2020嗎？羅智強爆韓國瑜話中玄機 05:412019/04/20 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 高雄林小姐call in爆紅！「非韓不投」聲音讓人戀愛了 00:022019/04/21 黃創夏：這三字成韓國瑜當前處境完整寫照 10:582019/04/21 韓國瑜聲明將講什麼？ 內容提早曝光 23:462019/04/21 吳：不會協調 徵召韓初選不變 04:102019/04/22 是否參加2020 韓國瑜：最快明天發表聲明 12:502019/04/22 政治熱門新聞 談韓國瑜選2020 李佳芬嘆：背後被開槍 感覺不好 - 政治 關切壓力大 韓國瑜23日發參選表態聲明 - 政治 - 中時 支持變反對 館長陳之漢：不會投給郭董 - 政治 韓國瑜：聲明不拖過周五 「希望大多數人滿意」 - 政治 - 中時 《政經》收攤 李富城勸彭文正「回美國去」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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