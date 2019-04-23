不能再拖了！高雄市長韓國瑜原本說是否參選的聲明稿仍在字字推敲，最快本周內發布，但因各界關切壓力太大，可預見接下來每天都會被媒體逼問，因此他22日晚間臨時決定23日市政會議後11：00對外發出聲明，讓外界了解他對是否參選2020總統的想法。

(中時 )