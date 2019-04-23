彭文正夫婦主持《政經看民視》隨著前董座郭倍宏下台，被證實隨時可能停播，但連彭文正本人也沒想到，竟會是在昨(22日)錄影錄到一半時，突然被通知是最後一集。對此，常駐來賓曹長青氣憤難平，在臉書大爆《政經》極為難堪兼慘烈的停播過程。

《政經》昨日錄影錄到一半時，主持人彭文正無預警接獲最後一集通知，但其實《政經》最後播出內容根本只能稱得算是「半集」，因為平常節目長度都有2小時，昨日不僅連來賓話都沒講完，全部只播出1小時，就準時在晚間9點結束。

稍早曹長青更在臉書氣憤還原《政經》被停播的慘烈過程，「《政經看民視》節目4月22日星期一錄製要結束時，在毫無預警的情況下，被宣布停播，結果主持人和來賓都沒有來得及向觀眾說一句告別。然後攝製棚就被關閉，也就是主持人和節目組，想再補錄一段，跟觀眾說幾句道別詞都毫無機會了。」

但恐怕曹長青在意的是這點，「當晚播出時，本來像以往一樣預錄的兩小時節目，播出時，只播出一半就被攔腰砍掉。曹長青兩段講話，全部被刪掉！」

彭文正主持《政經》近3年，最後連在節目上向觀眾道別的機會都沒有，此下場也讓網友直呼超淒涼，「連道別都沒得說，有點慘」、「高層夠狠，連結束的感言，都不准他們播」、「真正的腰斬」、「直接腰斬有夠不給他面子」、「擋不住政經噴柯痞，擋得住政經噴小英」、「業力引爆無誤」。對比彭文正夫婦一開始獲郭倍宏高規格地挖角來民視，如今落得此下場令人不勝唏噓。

(中時電子報)