三星首支摺疊手機「Galaxy Fold」早前已送到國外媒體及蔡依林、Blackpink的Jennie等藝人手上，不過卻屢傳手機出現狀況，而就在剛剛三星總部在Newsroom發出公告，宣布將延後Galaxy Fold的發表，繼上海、香港等地方也宣布延後鑑賞會後，原訂本周四（25日）要在台灣舉行的「Galaxy Fold鑑賞會」，也將配合總部政策而宣告延遲。

而有關於國外媒體報導螢幕損壞的狀況，三星發表根據初步調查結果顯示，可能來自於鉸鏈頂部與底部外露區域所受的影響，也有另一例子為其裝置內部發現的物質，影響顯示螢幕的性能表現。

三星也表示將強化螢幕的保護措施，也會加強宣導有關螢幕，包括螢幕保護層的使用和注意事項，「許多評論者與我們分享他們在產品上所見到無窮潛力，也有部份向我們傳達該裝置應如何改進，以獲得最佳用戶體驗；為全面評估這些意見回饋並進一步內部測試，我們決定延後Galaxy Fold上市時間，並將於未來幾周內公佈日期。」

(中時 )