吳芳銘在臉書上PO出他穿上用肥料袋特製的圍裙，示範正確採收鳳梨的方式。（圖/翻攝自吳芳銘FB）

高雄農村體驗再進撃，住宿高雄飯店體驗一日農夫。示範正確採收鳳梨的方式。（影/吳芳銘FB）

高雄市政府團隊除了農民貨賣出去，還能怎樣多元行銷？農業局長吳芳銘宣布「高雄農村體驗再進撃」，從今起休閒農業區、農村社區將與飯店與旅行社合作，6月推出「住高雄、遊農村」農村慢活體驗旅宿套裝行程。如何體驗農村新玩法？吳芳銘還穿上用肥料袋特製的圍裙，現場示範如何採收鳳梨，讓許多網友看了紛紛直呼：「農村配合行銷加觀光，這很可以！給吳局長和觀光潘局長拍拍手！」

吳芳銘說，為了讓更多遊客走入農村與休閒農業區，透過高雄市觀光協會的協助，農業局與高雄的飯店與旅行社，一起推出「#住高雄遊農村」 一日農夫旅宿套裝行程，住在飯店的遊客，只要用 1000 塊的價格，就可以到農村玩一天。

只要住宿有合作的飯店，都能參加超值的農村旅遊，包含到大樹休閒農業區採鳳梨、統嶺社區享用草魚風味餐與鳳梨酥DIY、接著參觀佛陀紀念館、再到旗山，由香蕉達人張宏士張班長做香蕉園導覽，只要2人就可成行，且提供直接到飯店門口的接駁服務。包含君鴻國際酒店、國賓飯店、寒軒飯店、義大天悅、義大皇家酒店、漢來飯店、福華飯店、文賓飯店、高雄喜悅酒店等多家業者，都將共同推出優惠行程。

吳芳銘表示，農村旅遊可以有助於穩定各季水果的產銷，調節供貨，一舉數得替農業創造更高的附加產值。他也開心在臉書上PO出他穿上用肥料袋特製的圍裙，在鳳梨農的指導下，示範正確採收鳳梨的方式，才不會把鳳梨一摔傷流湯了，秘訣是：「1.把左手當支撐點抓住鳳梨的頭2.右手是施力點抓住鳳梨的冠芽（葉片）；接著3.往自己身體的方向一壓，聽到『啵』的一聲，就是採收成功了」。

PO文一出，馬上吸引許多網友的關注，紛紛大讚，「旅遊動線不錯哦~~局長真是棒極了！」、「這個團隊各司其職、讓高雄發光發熱！」、「北麥唷！！局長親自示範拍宣傳影片！！讚」、「給吳局長和觀光潘局長拍拍手！」，還有眼尖的人發現吳芳名的圍裙，笑說「圍裙好特別」、「實在是太有創意了！」、「韓市長最強副手吳芳銘」、「吳局長您辛苦了，凡事親力親為人民感受在心頭」、「吳局長,農夫很辛苦喔！」

吳芳銘再PO出這張照片，也吸引來雲林菜農林佳新按讚。（圖/翻攝自吳芳銘FB）

(中時電子報)