高雄金鑽鳳梨是「#個個金黃甜吻吻、#鳳梨界的甜姐兒」。（圖/翻攝自吳芳銘FB）

韓國瑜3月時出訪港澳深廈，交出突破50億元台幣的合約成果，其中一筆就是跟全球最大零售商Walmart簽約，大陸Walmart將推出2019年台灣水果新果季，要賣金鑽鳳梨。吳芳銘昨（22日）在臉書上分享金鑽鳳梨在大連沃爾瑪的捷報，表示超值好評熱銷中。照片一出後，讓許多網友看了讚翻，稱這讓「農民又有好薪情」。

吳芳銘在臉書分享多張照片，PO文提到「沃爾瑪4/20在大連舉辦推薦會，行銷 #台灣小甜心 #高雄金鑽鳳梨，超值好評熱銷中」。他還用主題標籤hashtag稱讚高雄金鑽鳳梨是「#個個金黃甜吻吻、#鳳梨界的甜姐兒」。

PO文一出，馬上引起網友討論，很多人紛紛大讚「農民又有好薪情，我也好快樂，看到了農民的水果又有定單，爽了」、「局長加油」、「辛苦嘍！」、「認真為農漁民打拼的男人，最帥」，還有女網友分享馬上買了2盒鳳梨的照片，並且補充說明，「不同超市系統有不同價格」。

吳芳銘在臉書分享照片，說高雄金鑽鳳梨超值好評熱銷中。 (圖/吳芳銘FB)

(中時電子報)