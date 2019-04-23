今天（２３日）水氣減少，各地大多多雲到晴，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，西半部高溫約３２至３４度，東半部約３０、３１度，中午前後感受悶熱，外出請多補充水分並注意防曬。

明天（２４日）各地也大多為多雲到晴，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；高溫西半部約３２至３４度，東半部約３０至３２度，其中盆地、高屏內陸或花東縱谷不排除上看３５度高溫，感受更悶熱。

提醒大家，由於前幾天歷經強震，若經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險，花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，請多留意當地交通資訊。另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、馬祖地區為「普通」等級；北部空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，近山區午後臭氧可能達「橘色提醒」等級。

(中時電子報)