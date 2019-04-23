台東大王國小百年嘉冬樹。（楊漢聲翻攝）

位在台東太麻里鄉有間名字十分特殊的小學，「大王國小」一聽就讓人肅然起敬，大王國小名字源自當地的大王村，早期太麻里社酋長曾雄霸太麻里、大武沿岸各社，是當地勢力最大者，被尊稱為「大王」，大王國小地區真的曾經有「大王」。

大王國小擁有美麗校園，建校已超過百年，校園內的9顆百年嘉冬樹見證百年校史作育英才，也是台東縣府列管的珍貴老樹，是校園內最美麗的一景。

現任校長高進欽曾獲的教育界的最高榮譽「師鐸獎」，在大王國小服務長達8年，每年在學校百年嘉冬樹下舉行陶笛音樂會，培養小朋友音樂美學觀念；每屆畢業生更要挑戰攻頂金針山，德智體群美均衡發展，讓校內的小朋友人人都是「大王」。

高進欽表示，大王國小設立於日據時代明治34年（1901），迄今已有118年歷史，至於大王國小校名源自於大王村，大王村為排灣族部落，擁有豐富的原住民文化，每年他在學校都會在嘉東樹安排攀樹體驗，讓小朋友學習攀樹技巧，體會生命教育。

(中時 )