國1死亡車禍 小客車撞護欄1死1傷 07:282019/04/23 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白色自小客車扭曲變形。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 事故現場。（巫靜婷翻攝） 事故現場。（巫靜婷翻攝） 國道1號南下146公里處22日晚間十點多發生小客車擦撞凹護欄翻覆事故，造成車上2人一死一傷，女姓傷者被緊急送往大千醫院急救。 消防局指出，獲報派出銅鑼16、91、三義91，消防人員共7名前往搶救，抵達現場時，發現1男1女遭拋飛車外，男子當場無生命跡象，女子則意識模糊緊急送醫。 消防局指出，白色自小客車疑似擦撞內側護欄翻覆，前方擋風玻璃碎裂，車輛扭曲變形，車頭全毀，詳細事故原因有待國道警方調查。 (中時 ) #小客車 #國道 #消防局 #事故 #自小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 宣傳地震防災換瓦斯閥 又是詐騙招數 10:432019/04/19 無私慨贈助消防 侯友宜：鳳凰展翅護新北 14:062019/04/19 天色驟變砸雨彈 國道1號接3號匝道3車連環追撞 19:222019/04/19 疑無人照料 北市傳母子倆陳屍民宅 00:002019/04/20 詐騙集團換瓦斯遮斷閥 索價3900 04:102019/04/20 工作壓力大釀悲劇？狠父疑下藥迷昏後勒死年幼子女 20:092019/04/21 嘉義馬家 捐贈災情勘查車 04:102019/04/22 竹市消防特搜添生力 3搜救犬報到 17:282019/04/22 校車與自小客碰撞 兩駕駛輕傷、學生虛驚 17:392019/04/22 中市暗夜民宅火災 1婦人身亡 01:302019/04/23 社會熱門新聞 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 - 社會 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 大學生進宿舍見室友上吊 慟：來生再當同學 - 社會 3億房登記兒名下 女富豪與媳爭產結果... - 社會 女大生夜店玩嗨脫了 胴體被12.8萬人看光光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。