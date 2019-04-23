事故現場。（巫靜婷翻攝）

事故現場。（巫靜婷翻攝）

國道1號南下146公里處22日晚間十點多發生小客車擦撞凹護欄翻覆事故，造成車上2人一死一傷，女姓傷者被緊急送往大千醫院急救。

消防局指出，獲報派出銅鑼16、91、三義91，消防人員共7名前往搶救，抵達現場時，發現1男1女遭拋飛車外，男子當場無生命跡象，女子則意識模糊緊急送醫。

消防局指出，白色自小客車疑似擦撞內側護欄翻覆，前方擋風玻璃碎裂，車輛扭曲變形，車頭全毀，詳細事故原因有待國道警方調查。

(中時 )