◎中國時報

國民黨總統初選內戰明槍暗箭齊發，令韓國瑜猶如啞巴吃黃連，他不敢說的心內話，最熟悉他的枕邊人李佳芬似乎替他說了。李佳芬22日晚間語出驚人說，「背後被開槍的感覺，很不舒服」，欲語還休令人摸不著頭緒，事後不願多做發言，留給外界無限猜想。

教育部昨宣布，108學年大專院校學雜費收費基本調幅，依公式核算後為2.17％，是5年來最高；但去年未調者，今年最多可調升2.5％。有意申請調漲學雜費學校，須於6月17日下午5時前提出，教育部將在7中旬前公布審議結果。

針對蔡英文總統近日炮火猛烈抨擊高雄市長韓國瑜，前新北市長朱立倫22日表示，民進黨政府動不動就鬼扯，蔡英文身為現任總統為了拉抬自己黨內初選的聲勢，專門找人吵架，絕對不是正確的事，台灣到底是在選總統還是選吵架王，希望能多提出政策，真正關懷台灣。

蔡英文總統近來炮火四射，從今年初嗆大陸領導人習近平開始，一路嗆到賴清德、郭台銘和韓國瑜，隨著她的網路聲量翻揚，用語也變得愈來愈辛辣，「吵架」已成為小英爭取勝選的重要策略。

◎旺報

大陸海軍建軍七十周年海上閱兵於23日舉行，中國政策科學研究會高級研究員、中國軍事文化研究會特聘軍事專家王雲飛22日受訪時表示，055萬噸驅逐艦、095核動力攻擊潛艦是此次海軍節的主角，目的是向世界宣告大陸海軍發展已邁入世界一流行列、體現大陸海軍正從近岸防禦向遠海防衛轉型的建設思路，並展示大陸捍衛國家主權權益、實現國家統一、抵禦外來干涉的能力。

中華戰略前瞻協會研究員、中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑，22日從軍事角度來看近期中共對台軍事作為動向與意涵，解放軍機艦是否完全針對台灣？他說，很多軍事行動不只針對台灣，而是整體印太，解放軍隨時做好軍事作戰的準備，扮演好鷹派黑臉的角色，藉此襯托未來釋放善意的空間。

中華戰略前瞻協會22日舉辦「近期中共對台政策分析座談會」，中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中預判今年兩岸關係，一是兩岸分道揚鑣，持續探底與惡化；二是美中台三邊關係不平順，影響不容小覷。

陸委會主委陳明通先前在接受綠媒專訪中提到，兩岸未來政治關係安排的可能性，可包括歐盟模式、獨立國協模式，或建交等言論，對此22日陳明通連忙否認，「政府沒有討論過，且沒有相關政策」，並表示在專訪中所提及的建交、邦聯制等，只是過去社會有人提過這樣的說法，並不是他的本意。陳明通更多次重申「必須捍衛主權國家的地位」。

◎工商時報

股王大立光股利出爐，大立光董事會通過每股將配發68元現金股利，雖然略少於去年水準，不過與大立光過去幾年配發率水準差不多，也符合外資預期的配息68～73元區間，沒有讓投資人失望，法人更預期大立光填息應是「彈指之間」，可望複製去年經驗。

經濟部統計處22日公布3月外銷訂單金額為385.9億美元、年減9.0％，是連續五個月負成長，主要接單貨品全面翻黑，第1季累計接單年減8.4％，是2010年以來同期最大減幅。統計處長林麗貞表示，這是因全球經濟成長動能不足，加上原物料價格處於低點，導致終端需求疲弱，要等到下半年全球景氣好轉，整體會逐季好轉。

3月外銷訂單主要接單貨品均呈現負成長，電子產品、基本金屬、機械、塑橡膠、化學品等均都是雙位數負成長。其中機械產品金額為18.2億美元、年減22.5％，減幅度最大，主因貿易戰導致中國投資意願保守，市場觀望氣氛濃，整體要等到下半年才會好轉。

經濟部投審會22日公布第一季核准僑外投資統計，累計第一季投資總額為10.24億美元，年減54.4％，其中陸資來台更減少87％。投審會解釋，這是因去年有三大投資案影響，才讓今年第一季僑外資及陸資來台投資金額大幅減少，若排除三案因素，整體表現與去年相當。

(中時電子報)