新北市泰山區40歲吳姓男子，涉嫌殺害就讀小1兒子、小3的女兒後失蹤。今(23日)早一度傳出消息，基隆海域發現一具遺體，可能就是吳男，不過目前已證實，該遺體並非吳男。

吳姓小姊弟21日晚間被發現陳屍泰山家中，父親行蹤成謎，被認為涉有重嫌。檢警昨驗屍相驗，發現小姊弟2人身上無外傷，疑似被棉被或枕頭悶死。

警方說，吳男家庭經濟狀況不錯，與前妻離婚後仍保持良好互動，家人也未聽聞吳男有特殊病史或曾透露輕生念頭，目前動機不明，而吳在案發前還提款2萬元現金，之後卻逃逸，令人不解。

此外，警方調閱監視器追查發現，案發當天上午9時許，監視器拍下吳男穿著白色短袖T恤和黑色短褲，騎機車到住處附近提款2萬元，中午時還步行到附近雜貨店買香菸，下午則在泰山區明志路二段搭計程車，約莫下午2時左右抵達三芝淺水灣。

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