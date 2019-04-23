一項調查，高達7成的女性自認屬於敏弱肌體質，其實多數敏感肌民眾是是因外在刺激或保養不當引起的，皮膚科醫師表示，洗澡若過度去角質、用摻香料洗沐產品、洗澡水溫太高且洗太久等NG行為，恐洗掉肌膚表面的天然保護膜，洗出一身敏感肌

開業皮膚科醫師蔡依倫向《元氣網》表示，除先天肌膚皮脂膜功能不良患者，多數敏感肌民眾可能是因外在刺激或保養不當，引發後天肌膚敏感，如角質層肥厚是肌膚暗沉粗糙的元凶，許多民眾為追求肌膚平滑柔嫩，在洗澡時使用磨砂顆粒產品角質，但過度去角質會破壞皮脂膜，造成敏弱膚況，是洗澡的NG行為。

此外，香味太過濃郁的產品，可能摻有香料和定香劑等不必要的成分，不適合肌膚敏感的人，以及用水溫較高熱水洗澡，或是洗澡時間長，都是NG行為。洗澡水溫過高和洗澡時間過久，都很容易破壞皮脂膜，導致皮膚泛紅或脫屑。

她建議，洗澡時水溫低於40度，時間控制在15分鐘內，才能有效避免洗後肌膚乾澀搔癢、維持膚況。

(中時電子報)