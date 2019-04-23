鴻海董事長郭台銘日前宣布投入2020總統大選，在政壇投下震撼彈，也讓國民黨黨內初選出現變數。資深媒體人李艷秋卻表示，國民黨11年來第一次出現多張王牌，不知道國民黨在煩什麼？有名自稱住在高雄很綠地區的網友則回文感慨表示，「藍營高層用天龍人的思維來看韓流，以為韓流的票可以把移轉到老郭，在綠到不行的高雄，這些基層農漁工是仇富的，怎麼可能票投老郭？」

李艷秋昨在臉書表示，國民黨該偷笑，因為這是11年來國民黨第一次出現多張王牌，不論哪一個上場都能一搏，且都有團結為他人作嫁的雅量，一掃後繼無人，陣前怯戰的窘境；面對天上掉下來的禮物，歡天喜地還來不及，不知道國民黨在煩什麼？

李說現在的國民黨，應該是枕戈待旦，以迎王師的心情，但表現出來的，卻是焦頭爛額、左支右絀，不知道國民黨到底在搞什麼？

有網友則回文感慨表示，「我住高雄很綠的地區，左右鄰居都是綠的工人階級，這些原本挺綠的工人竟然有人穿挺韓的上衣，過年去廟裡排隊領韓總紅包，都是綠到不行的傳統挺綠的市民，藍營高層用天龍人的思維來看韓流，以為韓流的票可以把移轉到老郭，在綠到不行的高雄，這些基層農漁工是仇富的，怎麼可能票投老郭？」、「我們非韓不投，讓其他夕陽知難而退，2016年國民黨逆風時，朱二軍慘輸三百萬票時，這些夕陽和老郭怎麼不出來選總統？順風了，就全部出來搶總統大位？吃相難看」、「挺郭是藍營高層權貴的共識，不是我們基層的共識，國民黨再繼續忽略民意，就會跟2014和2016一樣敗選」。

(中時電子報)