花蓮東華大學22日傳出男大生反鎖宿舍內上吊輕生，校方通知家屬處理後事，並報請檢察官相驗。輕生消息一出，該名男大生室友沉痛發文，希望輕生同學一路好走，來生再當同學。

綜合媒體報導，東華大學20歲丁姓男大生，22日中午被發現反鎖在宿舍內，同學趕緊請舍監開門，一進門卻發現丁男上吊自盡，未留下遺書，事發後校方通知家屬處理後事，並報請檢察官相驗。

22日臉書專頁《黑特東華》一名東華師生匿名發文，「有一位同學自殺了，我其實不認識他/她，但是看到這個消息還是很難過…」，發文者呼籲，當察覺到身邊同學異樣時，請關心當事人「一個小小且微不足道的關心，就能拯救一個人的生命。」

另外一名疑為丁男室友的網友也po文，沉痛指出，「剛進房間的時候看到那個畫面真的嚇傻…但還是希望室友能一路好走，來生我們再來當同學」，針對學生輕生的憾事，東華大學諮商中心也發出關懷信，表達遺憾與不捨，同時指出，若需要支持關懷，也可與諮商輔導中心聯繫，請求提供協助。

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