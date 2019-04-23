世貿聯誼社位在台北市信義區的國貿大樓33與34樓，是台北市最早的都會景觀餐廳，餐飲與服務均維持高檔水準。（圖／國貿大樓）

以高檔餐飲與頂級服務著稱的世貿聯誼社要退出婚宴市場了！由於少子化趨勢、適婚人口逐年減少，晚婚、不婚與飯店和獨立經營的婚宴場館卻逐年增加，婚宴市場已嚴重供需失衡，世貿聯誼社決定退出婚宴市場，只全力做好中、西餐廳。

世貿聯誼社暨國貿大樓副董事長杜麗萍表示，世貿聯誼社決定自今年10月退出婚宴市場，位在台北世貿中心國際大樓33樓的「世貿33」婚宴場地原750坪空間，將改為商辦樓層，希望以每坪3500元至3700元爭取單一企業承租整個樓層進駐。

世貿聯誼社的婚宴場地擁有絕佳景觀視野，許多企業二代或三代與聯誼號會員都喜歡在此宴會。（圖／世貿聯誼社）

位在台北市信義區的國貿大樓以管理與服務優質，被評為「台北10大名辦」之一，世貿聯誼社就位在最高樓層。（圖／國貿大樓）

以頂級菜餚與個人化服務著稱的世貿聯誼社，為全台最高檔商務餐飲會所，會員涵蓋各領域企業領袖與菁英，其中的中餐廳以潮州菜為主，搭配烤鴨、精緻港點與其它菜系美味，更是許多食家饕客眼中「米其林星級中餐廳」，可惜只因米其林指南不評會員制餐廳，不然星星對世貿聯誼社而言只是「囊中物」。

挾優質口碑形象，位在國貿大樓33樓、最多可接待45桌客人舉辦婚宴的「世貿33婚宴會館」，也是是許多企業二代或三代嫁娶的熱門場地，碰到結婚旺季若不提早預訂，不易訂到場地。

世貿聯誼社單是婚宴，過去一年最高曾作到2.8億元營收，但近年因市場競爭環境丕變，台北市附設有婚宴場地的飯店愈開愈多，為搶生意業者並不惜殺價競爭，「世貿33」的婚宴生意被刮分，營收逐年以7％至10％比例下滑，2018年婚宴營收達2億元。

世貿聯誼社總經理張所鵬表示，因食材用料高檔加上講究服務，所以扣除食材與人力成本後，「世貿33」婚宴淨利其實僅占營收10％，「而且愈來愈低」，他表示，世貿聯誼社不願「降格以求」，所以決定退出婚宴市場。

由於信義區A級商辦需求旺，市場嚴重「缺貨」，所以世貿聯誼社退出婚宴市場後，原婚宴樓層將為商辦樓層出租給企業辦公使用。以750坪面積估，每年租金進帳約3100萬元至3500萬元，較作婚宴每年淨利多出1000萬元以上。

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