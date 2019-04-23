求婚成功，抱得美人歸。（沈揮勝翻攝）

馬來西亞華裔青年顏美源Lucas，22日在日月潭纜車22號車廂，向認識多年、但是正式交往才1年的女友李俊錆求婚，獲得首肯。這對佳侶下纜車時，受到園方與遊客祝福，讓日月潭纜車站，充滿喜氣與浪漫。

顏美源說，自己從事建築業、第5次來台，因為以前曾在網路上，看到有遊客在纜車上求婚成功的報導，於是事先連絡纜車站，想選在4月22日，也就是女友生日這天向她求婚、給她難忘的記憶；他向日纜公司要求，希望選在與她生日同樣數字的22號車廂求婚。

日月潭纜車站獲此美事訊息，昨天下午幫他準備好鮮花和汽球，並安排編號A22的水晶車廂，盼讓他們留下美好回憶；並於求婚成功後邀請這對佳侶，到九族文化村娜魯灣劇場欣賞表演，接受觀眾祝福。

九族經理黃瑞奇表示，這是日月潭纜車第3對外國佳偶求婚成功案例，台灣佳偶在纜車求婚也有過1次，且為2017年底水晶纜車正式加入營運以來，第1次在水晶車廂求婚成功的戀人；從水晶纜車的透明地板望出去，可以看見日月潭周邊地區群山環繞的美景。

據了解，過去曾有荷蘭籍遊客在日月潭纜車上求婚成功案例，去年也有菲律賓的遊客選在相同地點求婚，順利抱得美人歸；2018年底，以色列人氣名模佐瑪（Bar Zomer）締結良緣，更讓日月潭躍上國際媒體版面。

(中時 )