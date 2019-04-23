去年才當上籃網老闆的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，如今已經開始交學費了嗎？《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日報導，蔡崇信因為公開發表對於NBA不當言論，遭到聯盟罰款3.5萬美元，原因就是力挺自家總管馬克斯。

「我和我的籃網營運夥伴進行了溝通，我代表整個籃網的股份持有團隊，宣告支持球隊總管馬克斯抗議錯漏判罰的行為，」出身台灣的蔡崇信在個人社群媒體上面發文，「我們尊重NBA的比賽規則，但球員和球迷都期待公平。」

籃網總管馬克斯在先前籃網與七六人第4戰賽後，竟然直接闖進裁判休息室內抗議尺度，這種如此無厘頭的脫序行為，當然遭到聯盟罰款2.5萬美元與禁賽1場，可惜就算怎樣抗議，也沒法改變籃網在季後賽首輪1勝3敗落後事實。

或許這樣的罰款動作，對於身家破億(預估超過54億美元)的蔡崇信來說，根本不痛不癢，但聯盟怎麼可能容忍這種球隊總管爆衝裁判室抗議的粗暴行為，甚至球隊老闆還在聲援，馬克斯與蔡崇信先後遭到罰款也算理所當然！

(中時電子報)