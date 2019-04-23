三星Galaxy Fold摺疊手機在今年初正式亮相後，獲得熱烈討論，不過卻在上市前爆出螢幕破裂、隆起、畫面閃爍等問題，原定本週在上海、香港發表會緊急喊卡，目前上市日期尚未確認。網友表示，「所以耐彎折測試是測心酸的嗎」、「品保這樣差，要上市才知道有問題」、「官方認證的盤子」。

三星最新旗艦機，訂價1980美元(約台幣61000) 可折疊手機Galaxy Fold，在開賣前夕，爆出國外媒體評測發現摺疊螢幕狀況頻傳，讓三星緊急宣布，原定23、24日於香港、上海舉行發表會延期舉行，而台灣原訂在25日舉行媒體鑑賞會，也將擇期舉辦，三星表示，延後Galaxy Fold上市時間，將於未來幾周內公布日期。

三星指出，初步調查顯示，螢幕破裂、隆起等問題，可能來自於鉸鏈頂部與底部外露區域所受的影響，之後將強化螢幕的保護措施，此外，三星表示，也將加強宣導螢幕的使用方式，包括不能撕下螢幕保護膜等相關注意事項。

網友表示，「那公開發表什麼，經不起考驗」、「本來就是有問題的產品，看看國外一堆問題」、「不成熟的產品還要硬推」、也有網友慶幸「不用當白老鼠」。

PTT網友表示，「品保這樣差，要上市才知道有問題?還要賣到5-6萬元」、「所以耐彎折測試是測心酸的嗎」、「結果華為三星雙雙延後，看來折疊還是很不ok啊」、「都要上市了才發現有瑕疵」，更有網友表示先買的不就是「官方認證的盤子」。

(中時電子報)