2019.04.22新聞深喉嚨 吳主席為韓國瑜「保留門票」 KMT決勝之路「非韓莫屬」？

高雄市長韓國瑜被視為「一人救全黨」，無數藍營支持者引頸期盼由他出征2020，帶領國民黨重返執政；卻也有人為「高雄查弊」持反對態度，生怕韓一離開高雄，將無人徹查高雄弊案。前新北縣縣長周錫瑋直言，唯有韓當總統，高雄弊案才有水落石出的一天！因為查弊是檢調的責任，檢調是聽法務部部長的，而法務部部長是聽總統的。

周錫瑋上節目《新聞深喉嚨》表示：「許多人跟我講說，韓國瑜不能離開高雄，因為高雄有陳菊太大的弊案，如果走了以後就查不下去！我跟各位講，要查弊案是檢調的責任，縣市長沒有辦法查的！那檢調是聽誰的？聽法務部部長的！法務部部長是聽誰的？聽總統的！總統給他官做，他才有部長做！部長告訴下面檢調單位，你可以辦才可以辦，否則檢調單位敢辦嗎？不敢辦！陳菊高雄市檢調真的要辦，絕對辦得出東西！」

不僅如此，周錫瑋更將砲口對準前總統陳水扁，抨擊陳以保外就醫之名四處「趴趴走」，甚至還從事政治相關活動，顯然違反規定，但法務部也不敢有所動作：「陳水扁敢抓回去關嗎？敢嗎？不敢！為什麼不敢？我就問我們法務部部長，為什麼不敢？他沒有違反嗎？你出來講講話好不好？話也不敢講！為什麼？對不起喔！我上面一個總統啊！總統沒有要我辦，我不敢辦啊！是不是就是這樣？」

周錫瑋愈講愈火大，大聲疾呼：「我們國家還有法制嗎？還有民主嗎？沒有了！還有自由嗎？都沒有了！」強調許多人對韓國瑜賦予的期待，包括高雄查弊與制裁陳水扁，這些都非縣市長所能做，唯有韓入主中央方能做到。

(中時電子報)