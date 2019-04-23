日本人喜歡來台灣再次經由民調認證！日本綜合旅遊平台Airtrip因應即將到來的「令和」新時代做了民調，沒想到不分男女，在新時代中日本人最想去旅遊的地點還是台灣。

Airtrip是針對898名10至70歲的男女日本人於4月4日至7日進行網路問卷調查，結果顯示，台灣是令和時代日本人的旅遊首選，在男女受訪者中都排名第一，包括10.4%、11%的男女都投給台灣。

其他上榜國家在男性受訪者中依序為夏威夷8.6%、美國本土6.2%；女性受訪者心目中的理想旅遊地二、三名則分別是夏威夷10.3%、西班牙5.3%。顯示台灣和夏威夷都相當受日本人歡迎。

而把票投給台灣的部分日本人似乎是台灣常客，一位60多歲男性解釋自己對台灣相當熟悉，熟門熟路，不論來多少遍都不會無聊，食物也很合胃口。另一名40多歲男性則指雖然台灣也使用獨立的年號，但日本人最感親切的國家仍是台灣。另一位40多歲的女性受訪者則回答因為台灣有歷史感，最希望來台享受美食和台式按摩。

值得注意的是，Airtrip網站曾在1月初調查平成年代日本人心目中最佳海外旅遊地票選，當時第一名還是夏威夷，其次是泰國，台灣只排第三，顯示台灣的關注度在持續提升。

不過其他單位包括日本旅行業協會（JATA）、旅行社「阪急交通社」去年分別調查暑假、耶誕假期日本人最愛觀光地排行，台灣也都榮登第一位。

現任日皇明仁即將於4月30日退位，皇太子德仁5月1日即位為新日皇，日本屆時將告別「平成」時代，迎接「令和」新紀元。

(中時電子報)