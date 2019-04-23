廈門市海滄官方23日上午宣布，將探索學習台灣建築與城鄉發展研究模式，邀集兩岸學者專家共同成立城鄉發展研究基金會，以顧問團隊＋執行團隊＋項目運作，將台籍社區主任助理的社區總體營造計畫，升級到3.0版。未來再將研究成果提供給全國各省市參考。

廈門市委常委、海滄區委書記林文生上午在「海峽兩岸鄉村振興與青年發展論壇」中指出，2018年海滄區人均生產毛額已經達到2萬6200美元，這個水準可以在全球主要經濟體名列第35位。城鄉發展過程中，農民讓出了土地、讓出了海岸線，農地變成了建地、產業園，原先的農業聚落面臨城鎮化。

海滄吸收台灣經驗，2014年起與全國台聯合作，首創聘用台籍社區主任助理，協助各社區進行總體規劃，展開鄉村振興工作。

林文生強調，以2014年第一個社助李佩珍的實驗性就職為基礎，是為第一階段；之後再擴大台助團隊，是為2.0版。經過5年的試行摸索，海滄官方認為，台籍助理為海滄區的鄉村治理等工作開創很好的模式，應該建立出一套完整體系，作為各地城鄉發展的參考。

所以在試聘第二批台助的同時，林文生昨天宣布，將探索把這整個模式往上升級為3.0版，走向學術研究與實務相結合，禮聘台灣、大陸及港澳各地專家學者，共同創立城鄉研究發展基金會，呼籲學者專家及青年學子們共襄盛舉，一起來為大陸城鄉發展把脈。

(中時 )