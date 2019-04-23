今天全台潮濕悶熱，直到周五鋒面來變天！氣象專家吳德榮以最新歐洲模式模擬指出，今起到周四 (4/25)台灣都在暖氣團內，各地為晴午後多雲，明天還會更熱。要等到周五、六(4/26、27)受鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨的機率、氣溫略降才舒適一些。

今天吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」寫道，今、明兩天大氣穩定，雷陣雨僅山區午後有機會，影響範圍小；周四機率略提高，範圍稍擴大。

吳德榮說，模式模擬顯示周五、六(4/26、27)鋒面影響下，大氣變不穩定，氣溫略降、仍偏暖，各地有局部陣雨或雷雨的機率。至於是否有「中、小尺度天氣系統」發展，得等時間靠近才知道。直到周日、下周一(4/28、29)鋒面遠離，天氣好轉。

氣象達人彭啟明在臉書說，這幾天是典型夏季天氣，將延續到周四，預期水氣會減少，午後陣雨趨緩。周五有北方鋒面雲系南下，周五周六天氣可能不穩定，降雨機率提高，周日一水氣會稍微減少，也明顯地轉晴回溫。

(中時電子報)