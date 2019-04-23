新北泰山1名40歲吳姓男子涉嫌悶殺2名子女隨即失蹤，最後被人發現在三芝淺水灣咖啡廳出現，接著音訊全無。今日清晨6時初，有漁船出海作業時，發現一具大體在海面上漂浮，一度以為是吳男，但經警方及海巡人員確認後，死者身昨著深色上衣與長褲，特徵不符，最後證實為昨日失蹤的另名男子。

23日早上6時初，海巡人員接獲報案，1艘漁船出海作業時，於基隆萬里海域發現一具遺體漂浮在海上，海巡派員前往打撈後，將大體載往萬里漁港，警方透過死者身上特徵及家屬指認後，已確定是昨日在潮境公園失蹤的吳男。

(中時 )