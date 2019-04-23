基隆海域浮屍身分確認 非泰山雙屍案狠父 09:072019/04/23 中時 游昊予 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海巡人員獲報後，將吳男遺體打撈上岸。（游昊予攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北泰山1名40歲吳姓男子涉嫌悶殺2名子女隨即失蹤，最後被人發現在三芝淺水灣咖啡廳出現，接著音訊全無。今日清晨6時初，有漁船出海作業時，發現一具大體在海面上漂浮，一度以為是吳男，但經警方及海巡人員確認後，死者身昨著深色上衣與長褲，特徵不符，最後證實為昨日失蹤的另名男子。 23日早上6時初，海巡人員接獲報案，1艘漁船出海作業時，於基隆萬里海域發現一具遺體漂浮在海上，海巡派員前往打撈後，將大體載往萬里漁港，警方透過死者身上特徵及家屬指認後，已確定是昨日在潮境公園失蹤的吳男。 (中時 ) #海巡 #失蹤 #發現 #死者 #特徵 也許您會感興趣 推薦閱讀 姊弟戀好累！ 離婚夫妻燒炭亡 04:102019/04/19 陸船連2天石頭攻擊 海巡隊霰彈槍回擊 14:572019/04/19 家貓失蹤2個月 她抬頭見巨蟒崩潰 07:002019/04/20 500萬房變凶宅 這招讓房東沒轍 00:222019/04/20 復育有成 20多隻東北虎寶寶呆萌亮相 12:422019/04/20 烏日高鐵站旁停車場 凌晨無名火毀42輛機車 12:532019/04/20 潛入校園偷一晚 男因一根菸落網 10:232019/04/21 不甘住處屢遭偷 男自扮柯南揪出鄰居闖空門 16:312019/04/21 9旬嬤獨居隔壁 海巡就近照護 04:102019/04/22 陸船越界捕魚 馬祖海巡隊查扣漁船 19:462019/04/22 社會熱門新聞 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 - 社會 老婆飛到舊金山變心了 他被丟包22年 - 社會 男人被輪姦到瀕死 網友揭逆輪姦之島 - 社會 老婆拒愛愛 卻發現她買性愛玩具 - 社會 3億房登記兒名下 女富豪與媳爭產結果... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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