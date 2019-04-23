北部地區一名男子阿政(化名)與妻子小晶(化名)20多年前結婚，結婚隔年2人到美國舊金山探親，小晶卻滯留在美國，拒絕看到丈夫，逼得阿政只好回台灣，夫妻分居長達22年，阿政向法院訴請離婚獲准。

判決書指出，阿政與小晶1994年在北市某餐廳舉辦婚宴結婚，之後沒到戶政事務所辦理登記，2人婚後同居，然而同年底夫妻2人前往美國舊金山探親，小晶滯留在美國不回來，阿政只好來往美、台2地，1997年阿政再度到美國找小晶，2人卻大吵，小晶向阿政表示已經對他無感情，還向美國警方報警，謊稱阿政無故侵入住居，害阿政遭警方喝斥離開。

不久後阿政獨自返回台灣，從此與小晶不再聯絡，迄今已達22年，阿政認為小晶音訊全無，惡意遺棄，夫妻關係已名存實亡，向法院訴請離婚。阿政提出結婚照片、生活照片為證，法官調查小晶出、入境紀錄，證實阿政所言不假，而小晶沒到庭，也未提出書狀做任何聲明或陳述，法官審理認為，小晶多年未再返回台灣與阿政共同生活，足認2人婚姻出現重大破綻，判准離婚。

(中時電子報)