聽到七六人中鋒恩比德竟然公開嘲諷，「我們不能陷入3年前勇士那樣窘境！」身為3年前當事人之一的勇士中鋒波格特，當然相當不爽，23日怒批恩比德就像小混混，強調恩比德想要說出這種話，先幫七六人闖進總冠軍賽再說。

恩比德所說的勇士3年前窘境，就是2016年總冠軍賽，勇士從3勝1敗絕對領先優勢，遭到「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士連贏3場逆轉封王，目前七六人在今年季後賽首輪，也以3勝1敗領先籃網，恩比德才會說出如此嘲諷言論。

「恩比德說七六人不想做我們在2016年總冠軍賽做過的事，但他們必須先進總冠軍賽再說，」至今仍然難忘當年恥辱的波格特說，「對聯盟很多人來說，這是很有趣的話題，但我們完全沒有注意到這一點，休息室內也沒人講過。」

畢竟勇士今年季後賽首輪走得坎坷，第2戰竟從31分領先被快艇大逆轉，幸好勇士迅速調整心態，作客連取2勝，G5將在25日重返灣區主場進行，「我們必須確保G5打出優異表現，且希望能在周四結束系列戰。」波格特說。

恩比德則是不改愛亂講話個性，23日被問到第5戰能否克服膝傷上陣，他竟回，「讓他們猜下去吧！但假如我能上場，我一定保持侵略性，重點是我們不想再回布魯克林。」甚至他被《TMZ》跟拍，還大聲嗆聲，「這個系列戰結束了！」

(中時電子報)