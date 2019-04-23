韓發聲明前夕 藍常委提案「全民調納韓」

針對是否參加2020總統大選，高雄市長韓國瑜今天中午將發聲明，據親韓人士指出，韓目前遇到的困境是願承擔責任，但須顧及高雄市民感受、無法參加初選。為此，國民黨黨政人士透露，在考量韓個人立場及讓其它有意參選總統者信服下，將於明天國民黨中常會提案，採全民調徵召，徵召韓國瑜參加總統大選。

先前國民黨中常會已通過「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，明定由7成民調、3成黨員投票決定總統候選人的提名，中常會也決議總統初選一定要經過黨員投票，並無初選採全民調的方式；但有黨內人士認為，勝選比制度更為重要。國民黨中常委曾文培也表示，他將在明天中常會提案，將以全民調方式決定總統提名人選。也可以為韓國瑜解套。

曾文培直言，最強的人就有正當性和代表性，如果民調沒有加入韓國瑜，國民黨推出的人選就沒有正當性。將最強人選做為勝選原則的情形下，相信沒人會反對。

據《中天新聞》報導，從國內到國外，韓流光環都亮過國民黨內太陽，民調更海放已表態的參選人，但初選的不確定性，引發基層焦慮。此時，中常委出招，在韓國瑜發表聲明前，先拋徵召提案，6月份在一併做民調，為韓國瑜掃除障礙。

另據《東森新聞雲》今報導，有親吳中常委表示，現在辦理初選只有採全民調一途，因為若還要辦理黨員投票，光寄選票到海外，來回就要拖一個月以上，根本來不及趕上7月全代會正式提名人選。

(中時電子報)