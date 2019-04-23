F-16V戰機

面對解放軍軍力日益增強，華府基於台灣關係法，承諾協助台灣自我防衛，美國白宮前官員韋德寧認為，只要五角大廈認為理由充分，售台F-16V戰機是「這個時間點的正確決定」。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）22日舉辦研討會，探討美中關係40年。據中央社23日報導，曾任小布希政府時代國安會亞洲事務資深主任的前中央情報局中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）在會上談及台灣議題時表示，他為北京將來對台灣政策是否會有所調整感到憂心。

韋德寧表示，美方必須對此做好準備，全面思考台灣海峽的嚇阻能力，特別是在解放軍戰力不斷增強之際。他在會後接受訪問，進一步談到華府對台政策時表示，川普政府對台灣釋出的訊息仍混亂，應盡快擬定對台政策。他在會後接受訪問，進一步談到華府對台政策時表示，川普政府對台灣釋出的訊息仍混亂，應盡快擬定對台政策。

而對台灣提出採購F-16V戰機一事，韋德寧指出，隨著解放軍對台集結與軍力持續增強，現在軍售台灣是正確的時機。美方基於台灣關係法，承諾協助台灣自我防衛，只要五角大廈認為理由充分，看不出為何不應售台F-16V戰機，這是「這個時間點的正確決定」。

此外，韋德寧認為，隨著台灣明年舉行總統大選，台灣議題將更形重要，許多議題會浮上檯面，引發外界關注，美方必須對包括出售先進戰機給台灣等議題做出決定，而美國總統川普也必須更明確地表達美方立場。

另一方面，美國國防部前亞太事務助理部長施大偉（David Shear）也表示，台灣提出採購F-16戰機，符合台灣軍事需求。他並指出，美方也鼓勵台灣致力發展可負擔、不對稱戰力，以面對來自北京的挑戰。美方在思考是否軍售台灣F-16V戰機時，也會考量台灣在維持嚇阻力上所應做的努力，並確保募兵制的成效。

(中時電子報)