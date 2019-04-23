蔡政府上任後，許多作為引發爭議，引此也經常被拿來與前朝比較！國民黨發言人洪孟楷分析馬英九和蔡英文執政的差別，並諷刺表示「誰專制、誰自由？誰傲慢、誰民主？我好像懂了什麼」。

由彭文正主持的政論節目《政經看民視》，因受到電視台高層變動，昨晚收攤，恰巧昨天早上彭文正剛嗆完總統府，引發關注。此外，國家通訊傳播委員會（NCC）日前以報導特定人物比例過高與新聞不實等為由，對中天新聞台開罰100萬，創下NCC首次對單一新聞台做出7種處分的歷史記錄，此舉引發各界譁然。

對此，洪孟楷在臉書指出，馬英九執政：政經天天罵政府，結果高薪被挖角；蔡英文執政：政經一樣罵政府，結果突襲被喊停。馬英九執政：太陽花期間，天天連線；這叫新聞自由、學生運動；蔡英文執政：媒體播報韓國瑜；說這是特定比例過高，NCC介入開罰。馬英九執政：講了句鹿茸是耳朵毛，被譏諷到不行。說這是水母？蔡英文執政：在臉書上直接斷章取義韓國瑜沒講的話，說這叫辣台妹？

洪諷刺表示「誰專制、誰自由？誰傲慢、誰民主？我好像懂了什麼」。

(中時電子報)