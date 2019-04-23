彭文正主持的《政經看民視》，昨天傳出節目錄到一半被通知是最後一集，讓他爆氣在臉書嗆聲「從明天開始，我們不領主持費，做民視的義工，做台灣的義工。這樣，還有理由停播政經看民視嗎」?對此民視新聞部副總經理胡婉玲回嗆，「太遲了，許仲江已經先應徵上義工了」。

彭文正與李晶玉夫婦，被爆主持兩年多《政經》從民視搬走一億多元，加上一年製作費高達七、八千萬，導致民視近年虧損連連，此外民視前董事長郭倍宏下台，更是壓垮《政經》的最後一根稻草，這讓彭文正嗆聲總統府決定用「假財報把政經看民視做掉」，接著又在臉書發文：「《政經看民視》終於被停播了！既然理由是『主持人三年領走一億，害民視虧損』，從明天開始，我們不領主持費，做民視的義工，做台灣的義工。這樣，還有理由停播《政經看民視》嗎」?想藉此力保節目不被停掉。

對此民視新聞部副總經理胡婉玲，先是回應：「太遲了，許仲江已經先應徵上義工了」，接著反嗆：「很難想像公司付出這麼高費用、出經費，讓這個節目在頻道不斷痛罵自己公司」，可說是毫不留情打臉彭文正，雙方似乎也沒有任何協商的餘地。

(中時電子報)