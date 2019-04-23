學測國語文寫作自107年度上路以來，被許多學生視為重大挑戰，如何培養寫作力也成為老師、同學和家長關注焦點。台南一中在閱讀及寫作方面教學卓然有成，國文科教學研究會集合所有老師智慧，自編寫作教材，引導同學論述想法，書寫感受，受到坊間出版社激賞，特地與台南一中合作，出版《精準命中！國寫全面解析》，一推出就暢銷，不到1個月再刷。

台南一中校長張添唐感謝同學提供大作，出版國寫書，嘉惠廣大學子，特地舉辦茶會向同學表達感謝之意，也敬佩他們驚人的創作力，特地撰寫推薦序讚許「優秀青年在看山看水中，寫出生命的聽說讀寫，著實令人欣賞！」

《精準命中！國寫全面解析》以深入淺出的文字讓同學了解國寫測驗，明白它為什麼這樣設計，為什麼以目前形式呈現，全書共分3大單元，包括認識國寫、寫作策略及實戰演練。

認識國寫內容主要介紹國語文寫作能力測驗目標、內容、特色、作答方式和評分方式，讓讀者對國寫測驗形式有基本認識。

寫作策略概略說明面對國寫時可以使用的寫作策略，並舉實例具體說明。實戰演練則以大考中心12道參考試題為主軸，解析命題的用意與精神，並收錄48篇學生佳作，供同學切磋觀摩。例題分為知性和情意兩大類，每類皆由淺入深。

指導老師林皇德表示，這本書給合最新趨勢、寫作策略與實戰演練，是目前市面上最完整的國寫教戰手冊，相信能讓學子受益匪淺。

(中時 )