勞保局官網公布勞保年金請領時間點。（圖/勞保局官網）

許多勞工關心自己何時可領勞保年金，到底幾歲才能領勞保年金，其實，勞保年金請領年齡已於去年起提高到61歲，明年更提高到62歲，勞工想要知道自己何時可請領，要先確認自己出生年次，就能推算請領歲數。

根據《勞保條例》規定，勞保年金2009年上路時，請領勞保年金法定年齡為60歲，第10年起提高一歲，之後每2年提高一歲，直到65歲為限。

勞保年金從2009到2017年止，請領年齡都是60歲，2018年起請領年齡提高，從60歲延到61歲，之後每兩年調高一歲請領年齡，一直到2026年起請領年齡達到65歲上限為止。換言之，51年次後請領都是65歲。

最簡單、最容易理解方式，是看自己的出生年次，46年次以前勞工請領年齡為60歲，47年次勞工因去年起延後請領年齡到61歲，必須到2019年滿61歲才能領，48年次請領年齡為62歲，要到後年2021年才能請領全額年金；以此類推，49年次為63歲，50年次64歲，51年次以後都是65歲。

此外，勞保年金訂另訂有提早請領或延後請領機制，勞工若在符合法定請領年齡前5年請領會減額，或法定請領年齡後請領會增額，每提前或延後一年，減增額4%，最多減增額20%。

(中時電子報)