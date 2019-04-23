高雄市長韓國瑜23日11時發表要不要參選2020總統的聲明，台中市長盧秀燕上午在市政會議前受訪表示，韓國瑜如果宣布要參選，這也是很多民眾的期待，蠻符合民意，也因參選者眾，徵召議題變小，國民黨的初選勢在必行。

韓國瑜11時將發表聲明，動向引發關注，盧秀燕說，她不會做任何解讀，各位不用急，給韓國瑜最後一點點時間和空間，靜待他的發表。

媒體追問，韓國瑜曾表示「改變高雄就是改變台灣」，是否代表他願意承擔？參選可能性增加？「他如果宣布要參選，這也是很多民眾的期待」，盧秀燕認為蠻符合民意，也是好事、非常好的事情；國民黨的初選應該是勢在必行，必須舉行，目前有意參選者包括朱立倫、郭台銘、王金平等等，直接徵召的議題，可能就會變小。

盧秀燕表示，國民黨總統初選可能勢在必行，對於韓國瑜11時的發表動向，「我也很期待，不過不要急再過2小時就會發表」。

對韓國瑜妻子李佳芬說韓國瑜像背後被開槍的感覺，是否指「卡韓」？盧秀燕對此回應「未進一步了解，無法回答」。

(中時 )