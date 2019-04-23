2019.04.22新聞深喉嚨 吳主席為韓國瑜「保留門票」 KMT決勝之路「非韓莫屬」？

高雄市長韓國瑜表示，將會負責任的發表一份慎重的聲明。國民黨籍退役少將于北辰認為，韓之所以這麼做，為的就是舒緩廣大「韓粉」的心情。更表示，韓粉有顯性、隱性、無性3種，國民黨若想重返執政，這3種票都要抓，千萬不能抱持「選國民黨的總統」心態。

于北辰上節目《新聞深喉嚨》表示：「他為什麼要發表這個聲明？他一定要發表！因為現在那個壓力鍋裡面的壓力，已經快要沸騰了！他如果不給它洩一點，會爆鍋！會發生意外！他必須要利用這4點聲明，或是明天的那個時間，把壓力洩掉一點，讓這些韓粉心情舒服一點。人家說物種分兩種，雄性跟雌性；韓粉分三種，第一種叫隱性，第二種叫顯性，第三種叫無性。」

于北辰進一步指出：「什麼叫顯性？就是網路上常常在傳『我非韓不投！』這些人他都是中國國民黨的支持者，但是如果你不推韓國瑜出來，我不投票了！他絕對不會去投民進黨，也不會去投柯P，絕對不會！第二種就是隱性的，他很含蓄，你國民黨推韓國瑜出來，我投！你推別人出來，只要沒有很離譜，我也投！第三種叫無性，這無性的第三類，他根本就不是國民黨的支持者！從頭到尾都不是！如果你不推韓國瑜出來，他可能投柯P，他可能回去投蔡英文，都不一定！」

不僅如此，于北辰更大聲疾呼：「所以說這三種人，國民黨要不要爭取？他都要爭取！你要選總統，他不是只抓國民黨這一票，不是選國民黨的總統，他是選全中華民國的總統，所以他所有可以爭取的票，這三份他都要抓！所以韓國瑜知不知道？韓國瑜比我還清楚！他現在是網路的教主，是『韓教』的教主，他怎麼會不知道？他當然知道！但是這些韓粉，壓力已經快要掀鍋！」

(中時電子報)