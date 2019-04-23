2020大選「拱韓」聲浪不減，而高雄市長韓國瑜今也將在市政會議後，發表對2020總統大選的看法和心聲。被問及若韓宣布參選、加入競爭，是否選情會受到影響？已表態角逐2020的前立法院長王金平笑回「沒關係」，大家公平競賽，「還是老話一句，兄弟登山、各自努力」。

韓國瑜預計在上午11時許發表對2020大選的想法，王金平今早受訪表示，還不曉得他真正情況是怎樣，「不過他宣布內容怎麼樣，我們都予以尊重」；至於韓國瑜是否有先行告知決定？王說「沒有」，回國到現在兩人還沒通過電話，或接觸過。

被問及黨中央可能採取「民調式徵召」，王金平則重申，黨的提名機制要規定清楚，而黨怎樣做，就怎樣尊重。談及韓國瑜太太李佳芬「背後開槍說」，王僅回「這我不清楚」。

媒體追問，由於曾稱兩人心意相通，韓國瑜選擇投入競爭，是否覺得傷感情？王也說「不會啊！」依照提名機制去走，這是大家應該可接受的。此外，對於黨主席吳敦義將與有意參選者一一會面，是否已約好「吳王會」？王金平則說「現在還沒有」。

(中時 )